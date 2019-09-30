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Hasta kedi operasyonla sağlığına kavuştu

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, hasta kediyi tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdu.

30.09.2019 14:54Hasta kedi operasyonla sağlığına kavuştu
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, hasta kediyi tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdu.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, 153 ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirerek, hasta kediyi bulunduğu yerden alıp, tedavi etti. Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından gerçekleştirilen operasyonda, genital bölgesinde tümör varlığı tespit edilen kedi önce kısırlaştırıldı, daha sonra da tümör dokusu ameliyatla bölgeden uzaklaştırılarak tedavi altına alındı.

Hasta kedinin kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşacağını belirten yetkililer, bunun dışında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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