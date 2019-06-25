25.06.2019 10:12
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Hasta kerkenez koruma altına alındı

Hasta kerkenez koruma altına alındı

Konya'da, bulunan hasta kerkenez koruma altına alındı.

Konya 'da, bulunan hasta kerkenez koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde uçamaz halde bir yırtıcı kuş olduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.
Belirtilen bölgeye giden milli parklar ekipleri, yırtıcı kuşun hasta bir kerkenez olduğunu belirledi. Kerkenez, tedavi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.
Kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Selçuklu , Doğa Koruma ve Milli Parklar , Konya , Güncel

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