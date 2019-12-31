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Hasta köpeğe güvenlik güçleri bakıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yediği tavuktan zehirlenen ve soğuktan donmak üzere olan sokak köpeğinin yardımına güvenlik güçleri koştu.

31.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:08 Hasta köpeğe güvenlik güçleri bakıyor
'ın Gölbaşı ilçesinde yediği tavuktan zehirlenen ve soğuktan donmak üzere olan sokak köpeğinin yardımına güvenlik güçleri koştu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yolu üzerinde bulunan güvenlik noktasının hasta misafiri el üstünde tutuluyor. Kamyoncu tarafından verilen çiğ tavuğu yiyen sokak köpeği zehirlendi. Dondurucu soğuk ile birlikte zehirlendiği için hastalanan köpeği gören polis, jandarma ve güvenlik korucuları sokak köpeğine sahip çıktı.

Zehirlenen köpeği tedavi etmesi için veteriner hekim çağrıldı. Köpeğin zehirlendiği söyleyen veteriner hekim Hakan Ateş serum bağladı.

Hakan Ateş, yediği tavuktan dolayı köpeğin bağırsaklarında enfeksiyon oluştuğunu ve antibiyotik tedavisine başlanıldığını söyledi.

Uygulama noktasında kulübede köpeği kutuya koyan güvenlik güçleri sokak köpeğini 3 gün boyunca serum ile iyileştirmeye çalıştı. Köpeğin beslenmesini sağlayan güvenlik güçleri köpek iyileşene kadar köpeği misafir edecek. - ADIYAMAN

Kahramanmaraş, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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