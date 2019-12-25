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Hasta kurtarmaya giden sağlık ekibi tipi nedeniyle mahsur kaldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde hastaya yardıma giden 112 ekipleri, tipi nedeniyle mahsur kalınca imdatlarına Özel İdare ekipleri yetişti.

25.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:07 Hasta kurtarmaya giden sağlık ekibi tipi nedeniyle mahsur kaldı
'ın ilçesinde hastaya yardıma giden 112 ekipleri, tipi nedeniyle mahsur kalınca imdatlarına Özel İdare ekipleri yetişti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gürün ilçesine 41 kilometre mesafede bulunan Başören köyünde rahatsızlanan KOAH hastası A.D. 112 ekiplerinden yardım istedi. A.D.'yi hastaneye ulaştırmak için ambulans ile köy istikametine hareket eden 112 ekipleri tipiye yakalanıp mahsur kaldı. Gürün ilçesi Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan sağlık çalışanlarının imdadına yetişti. Yolun açılması ile KOAH hastası alınarak Gürün Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. - SİVAS

Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

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