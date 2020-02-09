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Hasta odasından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de özel bir hastanenin hasta odasından kredi kartı ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

09.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:50
'de özel bir hastanenin hasta odasından kredi kartı ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak'ta Bahçelievler'deki özel bir hastanenin 11. katındaki bir hasta odasından Zeynep Ö'ye ait kredi kartları ve 250 liranın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Hastanedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, şüpheli Uğur U'yu (22) 29 Ocak'ta Soğanlı Mahallesi Eski Edirne Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin 25 Ocak'ta da başka bir hastaneden cep telefonu çalınması olayının faili olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin hastane koridorunda dolaştığı anlar görülüyor
Hasta odasından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bahçelievler, Güncel

Kaynak: AA


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