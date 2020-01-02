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Hasta olmamak için "atom" içiyorlar

Bursa'da bir aşçının 6 çeşit çorbayı karıştırarak yaptığı "atom çorbası" tam bir şifa deposu.Bursa'da çeşitli firmalarda 15 yıl müdürlük yaptıktan sonra kendi işini yapmaya karar veren Hüseyin Çavdar, çorba yapmayı öğrenmek için kolları sıvadı.

02.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:38 Hasta olmamak için
'da bir aşçının 6 çeşit çorbayı karıştırarak yaptığı "atom çorbası" tam bir şifa deposu.

Bursa'da çeşitli firmalarda 15 yıl müdürlük yaptıktan sonra kendi işini yapmaya karar veren Hüseyin Çavdar, çorba yapmayı öğrenmek için kolları sıvadı. 1,5 yıl bir ustanın yanında çıraklık yaparak 14 çeşit çorba yapmayı öğrendi. Öğrendiği bilgilerin üstüne kendi de bir şeyler katmak isteyen usta, 6 çeşit çorbayı karıştırarak yaptığı ve "atom" ismini verdiği çorbasını şifa niyetine satıyor. Kışın gripten korunmak isteyenler ve hasta olanlar bu çorbaya büyük rağbet gösteriyor. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen çorbayı 50 yaş üzerinde kalojen eksikliği olanlar, çocuk gelişimini hızlandırmak isteyenler, kırık ve çıktığı olanlar çok tercih ediyor. Gemlik ilçesinde bulunan çorbacı dükkanında 16 çeşit çorba pişiren ustanın çorbasını içmek için farklı şehirlerden insanlar geliyor. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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