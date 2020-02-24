Hasta refakatçileri yeterli su tüketmiyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yatarak tedavi gören yakınlarına refakat eden 608 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, hasta yakınlarının yüzde 73'ünün günlük su tüketiminin önerilen miktarın altında olduğu tespit edildi.

KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamın devamı için suyun vazgeçilmez bir kaynak olduğunu, insan vücudunun tüm fonksiyonlarına katılarak yaşam ve sağlıkta çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Hasta yakınlarının, hastanede kaldıkları süre boyunca pek çok nedenle suya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Topbaş, "Hasta yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik temiz, güvenilir ve ekonomik su kaynağına ulaşımı oldukça önemlidir. Suya yeterli miktarda ulaşamama, sağlıksız yollardan suya ulaşma, su tüketiminin yetersiz olması gibi sonuçlar doğurabilir." dedi.

Topbaş, hasta yakınlarının su ve sıvı tüketim miktarları ile bunu etkileyen faktörlerin saptanması amacıyla araştırma yaptıklarını vurguladı.

Araştırmayı, Dr. İrem Dilaver, Dr. Kübra Şahin, Dr. Gözde Üstündağ, Prof. Dr. Gamze Çan, Prof. Dr. Ercüment Beyhun, Doktor Öğretim Üyesi Sevil Turhan'ın yer aldığı ekiple gerçekleştirdiklerine işaret eden Topbaş, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde çeşitli servislerde yatarak tedavi gören 608 hastanın refakatçisinin su ve sıvı tüketimleri ile bunları etkileyen faktörleri değerlendirdiklerini aktardı.

Ulusal Tıp Akademisi tarafından su ve içeceklerden günlük olarak alınması gereken sıvı miktarının yetişkin erkekler için 3 litre, kadınlar için ise 2,2 litre önerildiğinin altını çizen Topbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Araştırmada hasta yakınlarının içme amaçlı günlük sıvı tüketim miktarı erkekler için ortalama 2,4 litre, kadınlar için 1,6 litre olarak belirlendi. Hasta yakınlarının yüzde 73'ünün günlük sıvı tüket miktarı önerilen miktarın altında saptanmıştır. Ayrıca hasta yakınlarının yaklaşık yarısı hastanede kaldıkları süre boyunca su tüketimlerinin azaldığını belirtmiş olup, bunda kendini ihmal etme, su almak için vakit bulamama gibi sebepler dikkat çekmektedir."

Topbaş, su ve sıvı tüketiminin önemi hakkında toplumsal bir bilinçlendirme sağlanmasına yönelik aktiviteler yapılmasını, hastane yönetimleri tarafından hasta yakınlarının temiz ve güvenilir suya temiz bir ortamda erişmesi için imkanlar oluşturulmasını önerdi.

Kaynak: AA