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Hasta taşıyan ambulans alev aldı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, hasta taşıyan ambulans hareket halindeyken motor bölümünden alev aldı.

14.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:16Hasta taşıyan ambulans alev aldı

MALATYA'nın ilçesinde, hasta taşıyan ambulans hareket halindeyken motor bölümünden alev aldı. Hastanın tahliye edildiği ambulanstaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ın Gürün ilçesinden, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen böbrek hastasını taşıyan 58 TV 168 plakalı ambulans, motor kısmından alev aldı. Ambulans şoförü aracı sağa çekerken, hasta ise sağlık ekiplerince tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçtaki yangını söndürürken, hasta ise gelen ambulansa alınarak Malatya'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı.



Darende, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

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