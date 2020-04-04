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Hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

TOKAT'ın Turhal ilçesinden hasta nakli yapan ambulans devrildi.

04.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:59
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
TOKAT'ın Turhal ilçesinden hasta nakli yapan ambulans devrildi. Kazada, hasta ile ambulans şoförü ve 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Tokat-Turhal karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Turhal Sağlık Müdürlüğü'ne ait, Ali Genç yönetimindeki 60 BD 272 plakalı hasta nakil ambulansı, kalp krizi geçiren Sebahattin Oltulu'yu (71), Tokat kent merkezindeki hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ambulans, Tokat-Turhal karayolu Çerci köyü yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada ambulans şoförü Ali Genç ile hasta Sebahattin Oltulu ve sağlık görevlileri Beyhan Akyazı ile Ali Meral yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.


- Tokat

Kaynak: DHA

Etiketler: Turhal, Tokat, Güncel
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