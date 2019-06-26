26.06.2019 11:49
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Hasta taşıyan ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman 'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Salime Çakıl idaresindeki 02 HN 777 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman Şanlıurfa Karayolunun 10'uncu kilometresinde Ferhat Kılınç idaresindeki 02 SA 791 plakalı ambulans ile çarpıştı.
Kazada, ambulansta görevlilerden Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hasret Kuşcu, Paramedik Ceylan Yavuz ile hastalardan Mehmet Bozan ve Mahmut Öztürk yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Hasta taşıyan ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: AA
Ferhat Kılınç , Şanlıurfa , Adıyaman , Güncel

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