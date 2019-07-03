03.07.2019 19:01
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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kalp krizi geçiren Yusuf Kiraz'ı Konya'ya taşıyan Fahri Vezirarslan idaresindeki 42 FNK 74 plakalı ambulans, Karabulak kavşağında Nuri Kavi yönetimindeki 19 SB 322 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli Şerifenur Korkmaz ve Lokman Nergiz yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen başka ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Kiraz ise hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi. Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Kaynak: AA
Seydişehir, Konya, Güncel

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