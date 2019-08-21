Haberler» Güncel» Haber

Hasta taşıyan ambulans takla attı: 4 yaralı

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans takla attı.

21.08.2019 17:29 Hasta taşıyan ambulans takla attı: 4 yaralı
YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans takla attı. Hasta taşıyan ambulansta 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Akdağmadeni Şahnaderesi Köyü yakınlarında meydana geldi. Reşat Özdemir (42) yönetimindeki ambulans, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, yeni doğan Özbekistan uyruklu Fernaz İmami'yi alıp, Sivas'a götürmek için yola çıktı. Ancak, kayganlaşan yolda sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kontrolden çıkan ambulans takla attı.
Kazada, ambulansta bulunan Hamza Begen, Zeynep Çiğsal, Neslihan Akgül ile Sivas'a sevk edilen Fernaz İmami yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan Fernaz İmami, tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Akdağmadeni, Yozgat, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15   Büyük yangının ardından İzmirli ünlü sanatçılara konser daveti
18:15   TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da ağaçlandırma faaliyeti
18:14   'Kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı'
18:13   "2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali" yarın başlıyor
18:12   Motosiklet kazasında yaralandı, ilk müdahaleyi polisler yaptı
18:12   Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı
18:11   Kepçeyle define arayanlara suçüstü