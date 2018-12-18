Hasta Taşıyan Ambulansla Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Kaynak: İHA

Van'ın Başkale ilçesinde hasta taşıyan ambulansla ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Başkale-Hakkari karayolu üzerindeki Hatipova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ilıcak Mahallesi'nden Başkale Devlet Hastanesine hasta götüren ambulansla ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 10 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN