Hasta Tilki Koruma Altına Alındı

Kaynak: AA

Konya'da bir vatandaşın bulduğu hasta tilki tedavisi edilmek üzere koruma altına alındı.Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, boş bir alanda hareketsiz vaziyette yatan bir tilki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi'nde belirtilen adrese gelen ekipler, hasta olduğu belirlenen tilkiyi teslim alarak Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü.Tilki tedavi edildikten sonra yeniden bulunduğu yerde doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.