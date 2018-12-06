Hasta Ve Hasta Yakınları Rahat Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda yatalak, sürekli olarak yatması gereken hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat edebilmesi için otomatik hasta karyolası yardımı da yapılıyor. İzmit ilçesinde yaşayan, yatalak ve Alzeimer hastası 71 yaşındaki Necdet Ülgü Amca da Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Elektrikli Hasta Karyolasına kavuştu. Hastaya bakan yakınları için de büyük kolaylık sağlayan elektrikli hasta karyolası, yapılan incelemelerin sonucunda doktor raporuyla veriliyor.

Yeni ameliyat olmuş, uzun süre yatakta dinlenmesi gereken ve sürekli olarak yatakta bulunan yatalak hastalar, hareket etme acısından zorlanıyor. Hastaya bakma durumunda olan hasta yakınları içinde bu durum büyük meşakkate neden oluyor. Elektrikli hasta karyolası kumanda ile kolay bir şekilde hastanın rahat edebileceği şekilde konumlandırıla biliniyor. Bu doğrultuda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların bu karyolaya sahip olması büyük önem arz ediyor.

"BU HİZMETLERİN TÜM HASTALAR İÇİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"

Elektrikli Hasta Koryolası için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Necdet Amca'nın eşi Bedriye Ülgü "Biz bu yataktan talep ettik, sağolsun Allah razı olsun belediyemiz de kabul etti. Belediyemizin bu gibi hizmetlerinin devam etmesini tüm hastalar için istiyorum. İhtiyacı olan herkesin hizmetlerden yararlandırılması gerekiyor" dedi.

BİN 173 KİŞİYE ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI VERİLDİ

Elektrikli hasta karyolası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Birimi tarafından ilgili hastanın durumu incelenerek rapor düzenliyor. Düzenlenen raporlar ilgili doktor ve yetkililer tarafından onaylandıktan sonra elektrikli hasta karyolası vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin 173 kişiye Elektrikli Hasta Karyolası verildi.