Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya
Şubesi ve Türk Kızılayı
Malatya Şubesi tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi bahçesinde hasta ve hasta yakınlarına iftar yemeği verildi.
Yemeğe Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Umut Yalçın
, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu
ve TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş
katıldı. Burada konuşan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, hasta ve hasta yakınlarının mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söyleyerek TÜMSİAD'a teşekkür etti.
TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ise, bütün hastalara şifa dileyerek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı. - MALATYA
Kaynak: İHA
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