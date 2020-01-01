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Hasta ve yakınları yeni yıla coşkuyla girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde kalan hasta ve yakınları, canlı müzik eşliğindeki eğlence ile yeni yıla coşkuyla girdi.

01.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:55 Hasta ve yakınları yeni yıla coşkuyla girdi
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde kalan hasta ve yakınları, canlı müzik eşliğindeki eğlence ile yeni yıla coşkuyla girdi. Programda, 1 Ocak doğumlu hastaların da doğum günleri kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi, 2020'ye girerken kentin her noktasında festival havası oluşturdu. Meydanlarda gerçekleşen coşkulu kutlamaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ndeki hastalar ve yakınları için yeni yıl kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Sanatçılarının seslendirdiği halk türküleriyle kimi zaman geçmişi yad eden hastalar ve hasta yakınları, kimi zaman da keyifli ezgiler eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan süslemelerle yeni yıl coşkusuna kapıdan girer girmez ortak olan hastalara çeşitli ikramlar yapıldı. Ayrıca, 1 Ocak doğumluların yaygın olması da dikkate alınarak, nüfus cüzdanında doğum tarihi 1 Ocak olan hastalar için pasta kesildi. Yeni yıl coşkusu, kesilen pastayla taçlanırken, birçok hasta da yeni bir yaş almanın heyecanını duydu.

Hasta ve hasta yakınları, etkinlik dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür etti. - MERSİN

Mersin, Magazin

Kaynak: İHA

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