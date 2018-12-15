Hasta ve Yakınlarının Başkentteki Sıcak Yuvası

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:10



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:10

AYKUT KARADAĞ - Türkiye'nin farklı yerlerinden tedavi olmak için Ankara'ya gelen ve konaklama sıkıntısı yaşayan hasta ve yakınları, Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evinde misafir ediliyor. Otel konforunda hizmet veren konuk evi, 2005'ten bu yana 340 bin hasta ve yakınını ağırladı.Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altındağ'ın Ankara'nın merkezi bir ilçesi olduğunu, bu nedenle de birçok devlet hastanesi ve üniversiteyi içinde barındırdığını ve 10 yıl önce şehir dışından gelen hasta ve yakınlarının hastane bahçelerinde, arabalarda kaldıklarını ya da tedavi olmak için beklediklerini söyledi.Tiryaki, 2005'ten bu yana 340 bin hasta ve hasta yakınının hiçbir ücret ödemeden Altındağ Belediyesi bünyesindeki Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, konukevinden yararlandığını belirterek, şunları söyledi:"Bundan sonra da bu tür hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Ankara dışından bölgemize gelen hasta ve hasta yakınları için bir barınma imkanı sunuyor, ücret alınmıyor, burada konaklıyorlar. Hastalar tedavi süreçlerinde tekrar geldiklerinde yine burada kalabiliyorlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veren bir müessese burası. Burada ikamet eden vatandaşlarımız için değil. 340 bin vatandaşımız konakladı ve bunların hiçbiri Altındağ'da oturmuyor, seçmeni de değil dolayısıyla. Amaç burada tamamen insani gerekçelerle hizmet sunmak. Belediyeler birçok yerde bu tür hizmetleri vermek durumundadır, biz de bu nedenle açtık.""Burası bizim ikinci evimiz"Konuk evinde eşiyle birlikte kalan Mehmet Sabri Bulkan, Van'ın Erciş ilçesinden geldiklerini ve eşi Gülay Bulkan'ın Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde tedavi gördüğünü anlattı.Konukevinde kalmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getiren Bulkan, şöyle konuştu:"Eşim hasta, ciğerinde kist var. 2005 yılında getirdim, ameliyat ettirdim. Van'da cihaz olmayınca ameliyatı yapamadılar, burada yaptırdık. Üç ayda bir kontrole geliyoruz. 2003'te kemikte tümör çıktı. Onu da İbni Sina Hastanesinde tedavi ettiriyoruz. Temmuz ayında geldiğimizde de diyalize giriyor. Senede üç dört defa gidip geliyoruz. Geldiğimiz zaman burada konaklıyoruz. Burada olmak çok güzel. Her gelişimiz bir ay sürüyor. Eşim diyalize girerken ben burada yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum, çarşıdan aldığım malzemelerle yemek de yapabiliyorum. Odalar mükemmel ve çok sıcak."Annesi ile konuk evinin misafiri olan Sevil İstekli de Kastamonu'dan geldiklerini anlatarak, şunları dile getirdi:"Annem kanser hastası, dört yıldır buraya geliyoruz, burayı tercih ediyoruz. Burası bizim ikinci evimiz diyebilirim. Ben buradaki hizmetlerden çok memnunum zaten burayı da internet sayesinde buldum. Dört senedir de güvenebileceğim, tedavimi devam ettirebileceğim, memnun kaldığım bir burası var. Annemi tedavi ettirebilmek için de çabalıyorum, uğraşıyorum. Çok şükür her şey yolunda gidiyor. Buranın sağladığı hizmetler çok iyi. Otele para vermek gibi bir maddi imkanım yok. Herkese de burayı tavsiye ediyorum."Kanser hastası olan annesinin tedavisi için Giresun'dan gelen Sevil Aydın da altı haftadır Ankara'da olduklarını dile getirerek, "Tedavi sürecimiz boyunca da kalabileceğimizi söylediler. Biz tedaviyi 33 iş günü olarak alacağız. 10 iş günümüz kaldı. İnşallah tamamlayıp geri döneceğiz. Konuk evinde eksik hiçbir şey yok. Biz çok memnunuz. Isınması, sıcaklığı, temizliği, personelin ilgisi ve güler yüzü çok güzel." sözlerine yer verdi.