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Hasta ve yaralı olan sokak hayvanları tedavi altına alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hasta ve yaralı olan sokak hayvanları tedavi altına alındı.

18.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:33Hasta ve yaralı olan sokak hayvanları tedavi altına alındı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hasta ve yaralı olan sokak hayvanları tedavi altına alındı.

Pazaryeri Belediyesi tarafından ilçede başıboş gezen sokak hayvanlarının aşılarını ve yaralı olanları da tedavi ettirdi. Sokak Hayvanlarına veterinerlerce karma, kuduz aşısı ve parazit aşıları yapılırken yaralı olan hayvanlar da tedavi edildi. Pazaryeri'nin sorunlarından bir tanesi hayvan barınağının olmaması olduğunu kaydeden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri Belediyesi ilçemizde bir hayvan barınağı yapılması için proje hazırlıyor ve bu projeyi kısa zamanda hayata geçirip Sokak hayvanlarını tek bir yerde toplayıp düzenli bakımlarını gerçekleştireceğiz. Sokak hayvanlarımız ilçemizde bir hayli fazla sağdan soldan ilçemize bırakılan hayvanlardan dolayı ilçe halkımız tedirgin oluyordu. Pazaryeri Belediyesi olarak bizlerde hayvanlardan bulaşacak hastalıklara karşılık ve onların sağlıkları açısından ilçemizde bulunan sokak hayvanlarına karma, kuduz aşısı ve parazit aşıları yaparak bazı hastalıkların yayılmasını azaltmak için böyle bir uygulama yaptık. Bu uygulama ile hiçbir canlı sokak hayvanına zarar verilmemiştir bu aşıların yanı sıra yaralı olan hayvanlar ise görev yapan veterinerler tarafından tedavileri yapılarak tekrar zarar verilmeden salınmıştır" ifadelerinde bulundu. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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