Hasta ve yaşlı çift, yataktan sandığa götürüldü

Kaynak: İHA

Hasta ve yaşlı çift, yataktan sandığa götürüldüYaşlı Çifti oy Kullanmaya evde sağlık ekipleri götürdüBALIKESİR - Balıkesir 'de yaşlı ve hasta olan çifti İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık ekipleri sandığa götürdü. 77 yaşındaki Fahriye Meşe, oyunu attıktan sonra sağlıkta şiddete dikkat çekerek, "Doktorlarımıza kalkan ellere felç insin" dedi. Zorlukla konuşan Alzheimer hastası Orhan Meşe ise, seçimin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Balıkesir 'de 79 yaşındaki Orhan Meşe ve 77 yaşındaki Fahriye Meşe çifti, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık ekiplerince alınarak oy kullanacakları 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine götürüldü. İleri yaş hipertansiyon, koroner kalp yetmezliği ve kronik böbrek rahatsızlıkları bulunan Meşe çifti kayıtlı oldukları 1057 nolu sandık görevlilerince öncelik sağlanarak sıra beklemeksizin oy kullandırıldı. Orhan Meşe oy kullanım sorası yaptığı açıklamada 'hayırlı uğurlu olsun' derken, eşi Fahriye Meşe ise "Doktorlarımıza el kaldıranlara felç insin Allah'tan başka bir şey demiyorum. Onlar bizim canımız hayatımız. Onlar olmasa biz ölürüz. Onlara Allah uzun ömür versin başımızdan ayırmasın. Namazlarda hep intizar ettim, burnu kırılır mı doktorun" dedi."Oy kullanmak isteyenler için görevdeyiz" Evde sağlık hizmetlerinde görevli Dr. Özlem Baykal yaptığı açıklamada, "Seçimlerde oy kullanmak her vatandaşımızın hakkı görevi olduğu gibi evde sağlık birimimize kayıtlı vatandaşlarımızın da hakkıdır. Sağlık durumları nedeniyle yardımsız, desteksiz bu görevlerini yerine getiremeyecek vatandaşlarımız için yıllardır evde sağlık ekibimiz destek olmaktadır. Balıkesir 'in 20 ilçesinde birden evde sağlık hizmeti birimleri bakanlığımızın ve müdürümüz Mehmet Burak Öztop'un görevlendirmesiyle hizmete hazır durumdadırlar. Daha önce kaydı oluşturulmuş veya bugün başvurarak nakil talebinde bulunan tüm hastalarımıza evde sağlık birimi, acil personel destek başkanlığı olarak anında sorunsuz hizmet vermek için seçim saatleri süresince görevdeyiz. Şu anda Meşe ailesinin evindeyiz. Meşe ailesi 2 yıldan bu yana evde sağlık hizmeti almaktadır. Seçimde oy kullanmak istediler ama yatağa yarı bağımlı oldukları için ekibimiz bugün Meşe ailesine destek vermek için yanındadır" şeklinde konuştu."Tüm sağlık tedbirleri alındı" Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Suluoğlu da seçim günü sağlık hizmetlerinin arttırılan tedbirlerle kesintisiz bir şekilde sağlanacağına dikkat çekerek, " Balıkesir merkezinde 42'si uzman olmak üzere 82 hekim, 669 yardımcı sağlık personeli seçim günü hizmet verecek. Hastanelerimizde yatan 78 hastamız tarafından oy kullanmak için yardım talebinde bulunuldu. Evde sağlık ekiplerimize bağlı 20 mobil evde sağlık ekibi, 46 evde sağlık birimi çalışanı, 4 evde sağlık koordinasyon merkezi çalışanı toplam sağlık problemleri bulunan 98 oy kullanmak isteyen vatandaşımıza da hizmet verecek. Ayrıca ilave olarak oy kullanmak isteyen ve taşınması gereken hastalarımız için her türlü önlem alınmış durumda" dedi.