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Hasta yaban keçisi ve kızıl şahin tedaviye alındı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde hasta olarak bulunan yaban keçisi ile kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının yapılması için hayvanat bahçesine götürüldü.

31.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:45Hasta yaban keçisi ve kızıl şahin tedaviye alındı

NİĞDE'nin ilçesinde hasta olarak bulunan yaban keçisi ile kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının yapılması için hayvanat bahçesine götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekipleri, denetim faaliyeti sırasında Demirkazık Hayatı Geliştirme Sahası Yelatan köyü mevkisinde 5 yaşında hasta yaban keçisi buldu. Alay Kasabası'nda ise bir vatandaşın evinin bahçesinde uçamayan ve bitkin halde olan kızıl şahin bulan ekipler, yaban keçisi ile kızıl şahini, tedavisi ve bakımları yapılmak üzere Mersin Tarsus Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü'ne teslim etti.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çamardı, Niğde, Yaban, Güncel

Kaynak: DHA

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