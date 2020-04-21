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Hasta yaban keçisi yavrusunu 4 kilometre sırtında taşıdı

Erzincan'da arkadaşlarıyla arazide yaban keçisi yavrusu bulan Murat Ataş, zorlu arazi koşullarına rağmen yavru keçiyi 4 kilometre boyunca sırtında taşıyarak Erzincan Doğa Koruma Milli Park yetkililerine teslim etti.

21.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:09
Erzincan 'da arkadaşlarıyla arazide yaban keçisi yavrusu bulan Murat Ataş, zorlu arazi koşullarına rağmen yavru keçiyi 4 kilometre boyunca sırtında taşıyarak Erzincan Doğa Koruma Milli Park yetkililerine teslim etti.
Üzümlü ilçesi Sarıkaya Çam Deresi mevkinde arkadaşı İbrahim Karakaş ile arazide uçkun toplayan Murat Ataş, bir kayanın arkasında hareketsiz yatan yaban keçisi yavrusu gördü.
Ataş, hemen Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak durumu haber verdi.
Ardından hasta keçiyi sırtına alan ve zorlu arazi koşullarında yaklaşık 4 kilometre taşıyan Ataş, belirlenen bir noktada kendisini bekleyen ekiplere eslim etti.
Murat Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçkun toplamak için gittiği arazide yavru yaban keçisini hareketsiz halde bulduğunu belirterek, "Yaban keçisinin yaralanmış olabileceğini düşündüm. Hasta olduğunu anlayınca Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerini aradım. Daha sonra zorlu arazi koşullarına rağmen keçiyi sırtımıza alarak yaklaşık 4-5 kilometre ötede bekleyen ekiplere ulaştırdım. Keçiyi orada yalnız bırakamazdık." dedi.
Koruma altına alınan keçinin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi. Hasta yaban keçisi yavrusunu 4 kilometre sırtında taşıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Yaban, Güncel
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