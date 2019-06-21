21.06.2019 13:36
Haberler » Güncel » Haber

Hasta yakını kardeşlerden, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı

Hasta yakını kardeşlerden, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı

SAKARYA'daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G., hasta yakını Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı.

SAKARYA'daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G., hasta yakını Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan sağlıkçılar, tedavi edilirken, 2 kardeş ise gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde meydana geldi. Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin hastaneye getirdikleri annelerine, vertigo teşhisi koyuldu. Doktorun kan tahliliyle tomografi istemesinin ardından hasta ve yakınları, hastanenin radyoloji bölümüne geçti. Burada 2 kardeş, görevli radyoloji teknisyenleriyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Murat B. ve Yavuz B., üzerlerindeki bıçakları çıkarıp, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G.'ye sapladı. Mustafa S. sırtından, Ayhan G. ise omuzundan yaralandı. Olay sonrası hastane polisince gözaltına alınan 2 kardeş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralı sağlık görevlileri ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) merkez kampüsüne götürüldü. Tedavi sonrası Mustafa S. ve Ayhan G., Murat B. ile Yavuz B. kardeşlerden Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu.


- Sakarya
Kaynak: DHA
Serdivan , Sakarya , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:02Nevşehirliler sağlıklı iletişimin kapılarını bur kursla aralıyor
14:02İzmir'de KHK ile kapatılan vakfın yöneticilerine hapis cezası
14:02Polis Merkezi Amirliğine şehit polisin ismi verildi
14:02Yığılca'daki su sorunu
14:01Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu
14:01Düzce'de şiddetli yağış
14:01Belediye başkanlarından, Rektör Karakaya'ya ziyaretler