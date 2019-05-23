Hasta yakınının doktorun odasını kundaklaması

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastane yakınının doktorun odasını kundaklaması nedeniyle çıkan yangını söndüren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.
İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beytur, Daire Başkanı Hanifi Acar'ı ziyaret etti.
11 Mayıs'ta meydana gelen yangına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edilerek söndürülmesinden dolayı Acar ve itfaiye personeline teşekkür eden Beytur, itfaiye teşkilatının güçlü olmasının güven verdiğini belirtti.
Yangının büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü kaydeden Beytur, "İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, çok daha büyük bir facianın yaşanmasını engellemiştir. Hiç kimsenin burnu bile kanamadan böyle bir olayı atlattık." ifadesini kullandı.
Acar da ziyaretinden dolayı Beytur'a teşekkür etti.
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Kaynak: AA