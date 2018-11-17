Hasta Yakınlarına "Diyabetik Ayak Bakımı" Eğitimi Verildi

İzmir
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabetli hastaların yakınlarına "diyabetik ayak bakımı" eğitimi verildi.
Başhekim Yardımcısı Sema Aktolga, Nazif Erkan Konferans Salonunda 14 Kasım Dünya Diyabet ve 15 Kasım Dünya Bası Yarası günleri dolayısıyla düzenlenen eğitimde, diyabetik ayak, kronik yara hastalarının bakımı konularında bilgi verdi. Türkiye
'de ve dünyada kronik hastalığı ya da kronik yarası olan hasta sayısının, nüfusun yaşlanması ile yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu hastalık hem ekonomik hem de sosyal açıdan maliyetli. Hasta ve hasta yakını eğitimi de bu açıdan büyük önem taşıyor. Yatak yarası ya da diyabete bağlı ayak yaralarının önlenmesi toplum açısından üzerinde durulması gereken bir konu."
Aktolga, hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için Evde Sağlık Okulu (EVSO) ve Kronik Yara Okulu projeleri başlattıklarını aktardı.
Toplantı sonunda İzmir Bozyaka Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi Kronik Yara Birimi ve Diyabetik Ayak Konseyi üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Yıldırım, Doç. Dr. Taşkın Altay
, Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar, Dr. Ozan Barış Namdaroğlu hasta yakınlarının sorularını yanıtladı.
Eğitim sonrası hasta yakınlarına uygulanan testlerle öğrenme düzeyi ve eğitim kalitesi ölçüldü.
İzmir
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:40