31 Mart 2019, 14:14
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Hasta Yatağından Kalkıp Oy Kullanmaya Gitti

Hasta Yatağından Kalkıp Oy Kullanmaya Gitti

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Sinezer Ballı (78), evde bakım hizmetleri personeli eşliğinde götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Sinezer Ballı (78), evde bakım hizmetleri personeli eşliğinde götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisinde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören Sinezer Ballı, hastane yönetimine oy kullanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine hastane yönetimi evde bakım hizmetleri personelini görevlendirdi. Hastaneden görevliler eşliğinde çıkarılan Sinezer Ballı, Beyciler İlkokulu'ndaki 1064 nolu sandıkta oy kullandı. Oy kullanma işlemininden sonra Ballı, "78 yaşındayım, hastanede tedavi görüyorum. Oy kullandım, hastaneye geri dönüyorum" dedi. - Zce Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk, Düzce, Güncel
Kaynak: DHA