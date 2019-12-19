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"Hastabüs"ler bir telefonla Ağrı halkının imdadına yetişiyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın hayata geçirdiği "Hastabüs" uygulamasıyla vatandaşlar, telefonla belirttikleri adreslerinden alınarak direkt hastaneye ulaştırılıyor.

19.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:01
Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın hayata geçirdiği "Hastabüs" uygulamasıyla vatandaşlar, telefonla belirttikleri adreslerinden alınarak direkt hastaneye ulaştırılıyor.
Kentte vatandaşların hastaneye daha kolay ve konforlu ulaşması amacıyla 11 Aralık'ta hizmete sunulan "Hastabüs"ler ilgi görüyor.
Hastalar, 15 araçla verilen hizmet sayesinde, 1 lira karşılığında evlerinden alınarak direkt hastaneye götürülüyor.
Zaman zaman "Hastabüs"ün direksiyonuna geçerek hat boyunca şoförlük yapan Belediye Başkanı Sayan'a, vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ayağına giderek gönüllerine dokunduklarını söyledi.
Belediye hizmetlerinde her kesime ulaşmak istediklerini belirten Sayan, "Hastabüs çok önemli bir hizmet. Türkiye'de ilk defa bunu biz başlatıyoruz, bizim projemiz. Hastabüs, vatandaşları mahallelerden alarak hiçbir durakta durmadan hastaneye götürüyor. Aynı şekilde hastaneden de vatandaşları alıp evlerine bırakıyor." dedi.
Vatandaşların hizmetten memnun olduğunu anlatan Sayan, şunları kaydetti:
"Hastaneye gidecek vatandaş için 10 durakta iniş biniş yapılması çok önemli bir sorun oluyor. Şimdi tek durak, hastane ve kendi evi. Yaklaşık 2 bin insanımıza hizmet verdik. Ben de bazen 'Hastabüs', bazen 'Öğrencibüs' bazen de minibüs kullanıyorum. Görenler önce şaşırıyor. Ama onlardan biri ve evlatları olduğumu biliyorlar. Vatandaşlarla iyi anlaşıyoruz."
Sayan, gelecek günlerde "Hastabüs"ler ile ilgili değerlendirme yapacaklarını, yetersiz kalması durumunda araç sayısını artıracaklarını dile getirdi.
Amaçlarının vatandaşın memnuniyeti olduğunu anlatan Sayan, "Biz onlara hizmetkar olarak geldik. Cumhurbaşkanımız hep 'gönül belediyeciliği' diyor, 'Kibirden kendinizi arındırın.', 'Vatandaşın ayağına gidin.' diyor. Biz de hizmetlerle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Konforlu ve ucuz yolculuk yapıyoruz"
Vatandaşlardan Nejla Çelik ise önceden hastaneye giderken zorluk yaşadıklarını belirterek, "Belediyenin 'Hastabüs' hizmetiyle tüm çilelerden kurtulduk. Telefon açıyoruz, 'Hastabüs'ler bizi evin önünden alıyor. Hastabüs ile eski özel dolmuşların verdiği hizmet arasında Ağrı Dağı kadar fark var." diye konuştu.
Aysel Aslan da "Hastabüs"ün yaşlılar için önemli bir hizmet olduğuna işaret ederek, "Eskiden dolmuşlarda ayakta gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi konforlu ve daha ucuz yolculuk yapıp hastaneye gidiyoruz." dedi.

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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