Hastalanan Mürettebatı Sahil Güvenlik Ekipleri Yetişti

Tekirdağ
'ın Şarköy
ilçesinde denizde rahatsızlaşan Ukrayna
uyruklu bir kişiyi Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Şarköy açıklarında Marshall Adaları
bayraklı gemide bir Ukrayna uyruklu mürettebatın rahatsızlandığı ihbarını alan Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Geminin bulunduğu bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan kişiyi alarak Şarköy kıyısına getirdi. Mide kanaması geçirdiği anlaşılan şahıs 112 Acil Servisi ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA