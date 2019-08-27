Haberler» Güncel» Haber

Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı.

27.08.2019 22:55
Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı. Bartın Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti. Hastaneye tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde acil servisin kayıt-işlem bölümündeki görevlinin iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan alışveriş sayfaları açtığı ve bu sayfalarda özel aramalarda bulunduğu görülüyor.
(Akif Yaman/İHA)
Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

Bartın Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:51   Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda
23:48   Gazze'de ampute futbol liginin ilk karşılaşması yapıldı
23:47   Batmanlı öğrenciler, Muğla'da
23:46   Hırsızlık zanlısı otomobille kaçarken engelli çocuğa çarptı
23:46   Kerkük'teki göçmen kampında aranan 8 DEAŞ'lı yakalandı
23:45   Yangın çıktı, aile fertleri kavga etti
23:44   Gazze'de ampute futbol liginin ilk karşılaşması yapıldı