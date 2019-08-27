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Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdiBARTIN - Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt-işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı.

27.08.2019 22:56
Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
BARTIN - Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt-işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı.
Bartın Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti. Hastaneye tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde acil servisin kayıt- işlem bölümündeki görevlinin iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan İnternet sayfaları açtığı ve bu sayfalarda özel aramalarda bulunduğu görülüyor.
Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

Bartın Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bartın, Genel

Kaynak: İHA

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