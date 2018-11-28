Hastalar Mhrs ve Çağrı Merkezine Teşvik Ediliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastaları kolay yoldan randevu almaları için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 Çağrı Merkezi gibi yöntemlere teşvik ediyor, bu yöntemi kullanamayanların mağdur olmaması için de elden randevu verme kolaylığı sağlıyor.
Bölgede yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirilen bazı personeller, hastaların söz konusu yollardan randevu alabilmesi için bilgilendirmede bulunuyor.
Hastane yönetimi, bu gibi yolları kullanma durumu olmayan vatandaşların mağdur olmaması için randevusu dolmayan hekimleri belirleyerek elden de randevu veriyor.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHRS üzerinden sıra alamayan vatandaşları mağdur etmemek için birtakım çalışma yaptıklarını söyledi.
Hastanenin ikinci sağlık bölgesinde yer aldığını aktaran Parlak, " Hakkari
, Bitlis
, Muş
ve Ağrı
gibi illere hizmet etmekte ve buradan hasta kabulü yapmaktadır. Günlük hasta sayımız yaklaşık 10 bin civarındadır. Aylık ise 220 bin civarında hasta muayene ediyoruz. Hastanemizde randevu hizmetleri MHRS ve 182 alanlarda hastalarımıza randevu vermekteyiz. Hastalarımız çevre illerden sıra almaktadır." dedi.
Bölge halkına en iyi hizmeti vermek için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Parlak, randevu almakta sorun yaşayan hastalara yardımcı olduklarına vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Uzun süre çalışan hekimlerimiz için MHRS üzerinde randevu tanımlaması yapıyoruz. Fakat MHRS üzerinden randevu alamayan hastalarımız mağdur olabiliyor. Bu yüzden görevli personellerimiz poliklinikler hizmete açılmadan önce randevusu dolmamış hekimleri belirleyerek, vatandaşa randevularını elden vererek tamamlamaya çalışmaktadır. Hastalarımıza özveriyle hizmet veriliyor. Saat 07.00 ile 08.30 arasında elden randevu verme işlemleri tamamlanmaktadır. İl dışında veya uzak yerlerden gelen hastalarımız, internet üzerinden ve telefondan randevu alma imkanı olmayan vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlarımızı da mağdur etmiyoruz."
Teknolojiyi kullanma imkanı olmayan vatandaşların olabildiğini kaydeden Parlak, "Bir gün öncesinden gelip otel imkanı bulamayan, hastanemize erken başvuruda bulunabiliyor. Onları da geri çeviremiyoruz. Bu tür vatandaşlarımız saat 07.00'den önce hastane önünde bekleyebiliyor. Özellikle vatandaşlarımıza MHRS ve 182 üzerinden randevu almalarını teşvik ediyoruz." diye konuştu.
Van
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:25