Hastalar, Organ Bağışına Dikkati Çekmek İçin Sergi Açtı

Akdeniz
Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) tarafından, organ bağışına dikkat çekmek için sergi açıldı.
Derneğin Başkanı Mehmet Şahan
ile nakil olan ve organ bekleyen hastalar, el emeği göz nuru ürünleri için Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi H Blok'ta sergi düzenledi.
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası
etkinlikleri kapsamında, "Bugün biz belki de yarın siz" sloganıyla açılan sergide, organ bağışının önemi anlatıldı.
AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında beş gün boyunca etkinlikleri olacağını belirterek, bu kapsamda Rektör
Prof. Dr. Mustafa Ünal
ve Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı
'yı ziyaret ettiklerini söyledi.
Hastaların el emeği göz nuru ürünlerinin sergide yer aldığını aktaran Şahan, şunları kaydetti:
"Sesimizi duyurmak için yarın da şehir merkezinde bisiklet turumuz olacak. Pazar günü de emeğe saygı kahvaltısı vereceğiz. Amacımız Türkiye
'deki organ bağışına dikkati çekmek. Türkiye'de 24 bin civarında organ bekleyen hastamız var. Her sene rakam artıyor, yetişemiyoruz. Tüm insanlarımızı organ bağışına davet ediyoruz."
Mehmet Şahan,Akdeniz
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:13