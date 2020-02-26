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Hastalar ve refakatçilerinin eşyalarını çalan hırsız tutuklandı

Pendik'te özel bir hastanede hastalar ve refakatçilerinin eşyalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

26.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:49
'te özel bir hastanede hastalar ve refakatçilerinin eşyalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pendik'te özel bir hastanede hastalar ve refakatçilerine ait cep telefonu ve saatlerin çalındığı ihbarlarını değerlendiren Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.
Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin özel bir yemek şirketinde garson olarak çalışan Zeynel T. (19) olduğunu belirledi.
Zeynel T, 5 Şubat'ta hastanede polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden şüphelinin ifadeleri doğrultusunda çalınan eşyalar bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Şüpheli Zeynel T, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Hastalar ve refakatçilerinin eşyalarını çalan hırsız tutuklandı

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, İstanbul, Pendik, Güncel

Kaynak: AA


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