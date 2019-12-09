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Hastalara diyabet eğitimi verildi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesince "33. Diyabet Okulu Eğitimi" kapsamında hastanede tedavi gören diyabet hastaları ile hasta yakınlarına diyabet eğitimi verildi.

09.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:46Hastalara diyabet eğitimi verildi
Eğitim ve Araştırma Hastanesince "33. Diyabet Okulu Eğitimi" kapsamında hastanede tedavi gören diyabet hastaları ile hasta yakınlarına diyabet eğitimi verildi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda düzenlenen ve 3 gün süren eğitimde diyabet hastaları ile hasta yakınlarına, Endokrin Uzmanı Dr. Lezzan diyabette genel bilgiler, diyabetin akut komplikasyonları, Nefroloji Uzmanı Dr. İrem Pembegül diyabetin böbrekler üzerindeki etkileri, Diyabet Eğitim Hemşiresi Seher Kiraz Erdal ise insülin tedavisi konusu anlattı.
Eğitim sonunda katılımcılara "Diyabet Okulu" diploması verildi.
Hastane tarafında periyodik olarak düzenlenen "Diyabet Okulu Eğitim"inin 34'üncüsü 22-23 Ocak 2020 'de yapılacak.
Eğitime katılmak isteyenler hastanenin Endokrin Polikliniği ve Diyabet Okulu Polikliniğine başvurması gerektiği belirtildi.

Malatya, Keskin, Güncel

Kaynak: AA

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