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Hastalara moral ziyaretleri

Safranbolu Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan hasta ziyaretleri devam ediyor.

22.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:40Hastalara moral ziyaretleri
Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan hasta ziyaretleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, hasta ve hasta yakınları ile ilgilenmek, her hangi bir ihtiyaçları olup olmadıklarını sormak, bir nebze olsun moral olmak amacıyla Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin Safranbolu Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "Safranbolu Belediye Başkanımız Elif Köse'nin talimatları ile hasta ve hasta yakınlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Safranbolu Belediyesi ailesi olarak vatandaşlarımızın sadece mutlu günlerinde değil hastalık gibi olumsuz durumlarda da yanlarındayız ve olmaya devam edeceğiz" denildi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

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