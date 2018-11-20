Hastalara Ney ve Semazen Gösterisi

20 Kasım 2018 Salı 14:46



20 Kasım 2018 Salı 14:46

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına yönelik ney ve sema gösterisi düzenlendi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Manevi Destek Birimi tarafından organize edilen ney dinletisi ve semazen gösterisi bir grup sanatçı tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Hastanenin koridorlarında yapılan ney ve sema gösterileri ilahi dinletisiyle devam etti. Manevi Destek Birimi Müdürü Mustafa Hikmet İnan, poliklinik ve servislerde tedavi gören hastaları motive etmek için düzenlenen ney ve sema gösterilerini belirli günlerde yapacaklarını belirterek, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. İnan, Burada bulunma amacımız birimimizi tanıtmak, farkındalık sağlamak ve yoğun geçen hayat akışımızda kalbimize ve ruhumuza neşe ve sükünet verecek ney üflemek. Birimimiz 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle birlikte hastanemizin bünyesine kazandırılmıştır. 2016 yılının aralık ayı itibariyle hastanemizde görev yapmaktayız ve birimimiz iki kişiden oluşmaktadır dedi.Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran da amaçlarının hastaları, hasta yakınlarını ve hastane personelinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak olduğunu vurguladı. Bu tip organizasyonların devam edeceğini aktaran Duran, Bu etkinlikteki amacımız 2 yıl önce hastanemizde fiili hizmet vermeye başlayan manevi destek biriminin farkındalığını ortaya koymak, bu birimin ne yaptığını, kimlere hizmet verdiğini daha net şekilde anlatabilmek için arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir sunum. Bu ve buna benzer faaliyetler bundan sonra da devam edecek. Bu faaliyetimiz bizim yaklaşık 2 yıl önce bir din görevlimizle başlamıştı. Tabii son dönem hastaların ve vatandaşların bu tarz bir talepleri oldu. Bakanlığımızın da yapmış olduğu bir protokol gereği biz de hastanemiz bünyesinde çalışmaya başladık. Her geçen gün bu hizmete talep artmaktadır diye konuştu. - Afyonkarahisar