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Hastalardan alınan örnekler bilim insanlarını dehşete düşürdü! Mutasyona uğramış 40 virüs tespit edildi

İzlanda'da koronavirüs salgınına ilişkin vakalardan alınan örneklerde inceleme yapan İzlandalı bilim insanları, mutasyona uğramış 40 virüs tespit etti.

26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
Hastalardan alınan örnekler bilim insanlarını dehşete düşürdü! Mutasyona uğramış 40 virüs tespit edildi

Dünya çapında koronavirüs paniği devam ederken İzlanda 'dan önemli bir bilimsel araştırma sonucu paylaşıldı. İzlandalı bilim adamları ülkedeki koronavirüs hastalarından alınan örneklerde mutasyona uğramış 40 virüs tespit etti.

Toplamda 500 bine yakın insanda tespit edilen koronavirüse karşı bilim dünyası çare bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

40 ADET MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Toplam 737 vakanın ve 2 ölümün görüldüğü İzlanda'da, bilim insanları Kovid-19 hastalarından alınan örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı. Bilim insanları ülkedeki koronavirüs vakalarında 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

BAZILARINDA VİRÜSÜN GENOMU DEĞİŞİKLİĞE UĞRADI

Sağlık yetkilileri, deCODE Genetics isimli şirketle birlikte çalışıldığını ve 9 bin 768 koronavirüs hastası, semptom gösteren ve risk grubundaki insandan aldıkları örneklerin bazılarında koronavirüsün mutasyona uğradığını ve bazılarında virüsün genomunda ufak değişiklikler yaşandığı açıklandı.

TESTE TABİ TUTULAN YURT DIŞINDAN GELDİ

Çalışmalar sırasında hiçbir semptom göstermeyen 5 bin kişiye de test yapıldığı açıklanırken bunlardan 48'inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. deCODE isimli şirketin direktörü Kari Stefansson, "Bazıları Avusturya'dan gelmiş. İkinci bir grup virüs ise İtalya'dakilerden gelmiş. Üçüncü virüs tipinin ise İngiltere 'den geldiğini tespit ettik. 7 kişide tespit edilen virüsün ise İngiltere kaynaklı olduğunu anladık. Bu kişiler İngiltere'deki bir futbol maçına gitmiş" ifadelerini kullandı.

"AGRESİF ŞEKİLDE MUTASYONA UĞRUYOR"

Henüz bu araştırma hakemli bir dergi tarafından yayınlanmazken, Danimarka'daki Kopenhag Üniveristesi İmünoloji ve Mikrobiyoloji Departmanı'nda görevli virolog Allan Randrup Thomsen, "Bu sonuçlar mantıklı. 40 farklı virüs türünün üç ana merkezden gelmesi ve bu sayede virüslerin kaynaklarının öğrenilebilmesi çok ilginç. Koronavirüsünün çok agresif bir şekilde mutasyona uğradığı biliniyor. Çin'den gelen örnekler olduğunu biliyorduk ve bu araştırma da beklentilerimizi karşılıyor" dedi.

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Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, İzlanda, Güncel

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