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Hastalardan para aldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastaların ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle hastalardan para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i öğretim üyesi 3 şüpheli tutuklandı.

10.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:44Hastalardan para aldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastaların ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle hastalardan para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i öğretim üyesi 3 şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 ve 2020'de İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle 40 bin 200 lira aldığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis yaptığı çalışmanın ardından olaya karıştıklarını belirlediği Yasin Ş'yi (50) 7 Şubat'ta hastane içerisinde, Prof. Dr. Mazhar Alp B. (61) ile kendisini Mazhar Alp B'nin sekreteri olarak tanıtan ve "Seher" ismini kullanan eşi Didem B'yi (51) 8 Şubat'ta Bakırköy'deki evlerinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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