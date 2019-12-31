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Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMAİzmir'de bulunan bazı 112 istasyonlarında dik pozisyonda taşınması gereken hastaların, sedyelerin bazılarının kırık olması sebebiyle sırtlarının altına yastık, çanta gibi destek eşyalar koyularak kontrolsüz biçimde taşınmasına ilişkin, İzmir İl Sağlık...

31.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:23 Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

'de bulunan bazı 112 istasyonlarında dik pozisyonda taşınması gereken hastaların, sedyelerin bazılarının kırık olması sebebiyle sırtlarının altına yastık, çanta gibi destek eşyalar koyularak kontrolsüz biçimde taşınmasına ilişkin, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ambulansların sedyelerinde veya diğer donanımlarında şu an hiçbir arıza ve kusur bulunmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ambulansların sedyelerinde veya diğer donanımlarında şu an hiçbir arıza, kusur bulunmamaktadır. Ambulanslar her gün nöbetçi personel tarafından kontrolleri yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Son bir ay içinde sadece 1 adet 112 ambulansı için arıza bildirimi yapılmış olup, arıza durumu giderilmiştir. Giderilmesi uzun sürebilecek arıza durumlarında 112 ekiplerinin kesintisiz hizmete devam etmesi için yedek ambulans verilmektedir. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Ambulans Servisi'nde bulunan tüm ambulanslar Avrupa Birliği ve TSE standartlarındadır. Bunların standart kontrolleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır."

Hande NAYMAN/İZMİR,



İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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