Hastalığı Halil'i 8 yıldır yatağa mahkum etti

ANTALYA'da oturan 29 yaşındaki Halil Özçelik, 8 yıl önce görme kaybı, konuşma bozukluğu ve istemsiz vücut hareketlerinin ardından yatağa mahkum oldu.

Behçet ve SSPE teşhisi konulan Halil Özçelik'in en büyük yardımcısı annesi Gülsüm Özçelik, oğluna umut ve güç vermekten vazgeçmedi.

Gülsüm ve İbrahim Özçelik çiftinin oğlu Halil, 8 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı. Dereceyle girdiği üniversitede saz, gitar, klarnet ve kaval çalmayı öğrenen Öztürk, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye götürülen Özçelik'e Behçet hastalığı teşhisi konuldu. Birkaç hastanede daha muayene edilen Özçelik için bu kez SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit/ kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığıdır) hastalığı teşhisi konuldu.

YATAĞA MAHKUM OLDU

Geçen sürede yatağa bağımlı hale gelen Özçelik için iddiaya göre her seferinde farklı bir teşhiste bulunuldu. SSPE konusunda uzman olan doktorlar, aileye bulguların SSPE'yi göstermediğini söyledi. Tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm oldu. Oğlunu yalnız bırakamadığı için işinden de ayrılan anne Özçelik, 8 yıldır gözlerini kapatamadığı için göz kuruluğuna bağlı tamamen kör olma riskiyle de karşı karşıya kaldı.

'GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE YATIYOR'

Anne Gülsüm Özçelik, gün geçtikçe gözleri önünde çocuklarının erdiğini, anne-baba olarak bir şey yapamadıklarını söyledi. Gittikleri hastanelerde 'Biz bu hastaya bakamayız' cevabı alıp yıkıldıklarını belirten Özçelik, "Oğlum çok aktif bir çocuktu. 8 yıldır gözlerimizin önünde yatıyor. Doktorlar 'Behçet'e de şeklen benziyor, SSPE'ye de şeklen benziyor' dedi" diye konuştu.

'ANNE' DİYEBİLİYOR

Oğlunun göz kapaklarını hiç kapatamadığını bu nedenle yara bandıyla kapatabildiğini anlatan Gülsüm Özçelik, oğlu için hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini söyledi. Oğluna sürekli 'Pes etme oğlum, yapabilirsin' dediğini kaydeden Gülsüm Özçelik, iki gözünü birden kaybedince Halil'in pes ettiğini, konuşma yetisini de 2016 yılında kaybettiğini aktardı. Bu tarihten sonra hiç konuşamayan oğlunun son dönemde ara ara 'anne' diyebildiğini anlatan Gülsüm Özçelik, oğluna umut ve güç vermek için elinden geleni yaptığını kaydetti.