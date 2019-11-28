Hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, eve kapandı

ADANA'da 12 yaşında yakalandığı sedef hastalığı yüzünden vücudunda meydana gelen pullanma nedeniyle eve kapanan Murat Kılıç (26), tedavisi için yardım bekliyor.

Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, 12 yaşındayken vücudunda pullanma meydana gelince bunun sebebinin mantar olduğunu sandı. Hastalığını önemsemeyen Kılıç, ilaç alarak normal hayatına devam etti. Çalışmak için İstanbul'a giden Kılıç'ın hastalığı da giderek ilerledi. Son 2 yıl içerisinde Kılıç, vücudunun neredeyse tamamı pullanınca işinden ayrılarak ailesinin yanına döndü. Doktora gittiğinde sedef hastalığına yakalandığını öğrenen Murat Kılıç, tedavi olmak için her şeyi denedi, ancak bir faydası olmadı. Vücudundaki yüksek ağrılar nedeniyle çalışamaz duruma gelen ve eve kapanan Kılıç, hastalığının tedavisi için yardım bekliyor.

MANTAR ZANNETTİĞİ YARALAR SEDEF ÇIKTI

Kılıç, 12 yaşındayken berberinin vücudundaki pullanmanın mantar olduğunu söylediğini ve bunun üzerine hastaneye gittiğini belirterek, "Doktor bana merhem verdi. Kullanmaya başladım ama işe yaramadı. Sonra tekrar doktora gittiğimde sedef teşhisi kondu. İlaç kullanmaya başladıktan 2-3 ay sonra vücudumun başka bölgelerinde de benzer yaralardan çıkmaya başladı. Çok hastaneye gittim, ama çare bulunamadı" diye konuştu.

'İNSANLAR BENDEN KORKTUĞU İÇİN DIŞARI ÇIKAMIYORUM'

Sedef hastalığıyla birlikte hayatının alt üst olduğunu belirten Kılıç, "Yüzümde, gözlerimde, kollarımda yayılmaya başlayınca işi bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında ailemin yanına döndüm. Bugün de hastaneye gittim. Bana yine ilaç verdiler ama bu çare değil. İlaçları kullandığım zaman rahatlıyorum, ama ilacı bırakınca eskisinden daha fazla yara çıkıyor. Dışarı çıkamıyorum. İnsanlar hastalığımı bilmediği için benden korkuyor. Selamımı almıyorlar. Dolmuşa bindiğimde koltuktan kalkınca vücudumdan dökülen deri parçaları insanları etkiliyor. Evlenmek istesem de evlenemiyorum" dedi.

'NORMAL HAYATIMA DÖNMEK İSTİYORUM'

Yaklaşık 2 yıl önce denize girdiği sırada tanıştığı birinin İstanbul'da Dr. Mehmet İlteber Bahadır'ı önerdiğini ve ona ulaşmak istediğini ifade eden Kılıç, "Dr. Bahadır'ı ben de araştırdım ve bu hastalığı iyileştirebildiğini öğrendim. Maddi durumum olmadığı için ona gidemiyorum. İstediğim tek şey beni ona ulaştırsınlar. Ben artık bu hastalıktan kurtulmak, eskisi gibi çalışmak istiyorum. Topluma karışmak ve normal hayatıma dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.