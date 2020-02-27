Hastalığı sebebiyle etkinliğini iptal eden Papa'nın burnunu sildiği görüntüler koronavirüs şüphesini akıllara getirdi

Koronavirüs salgını sebebiyle can kaybının 16'ya yükseldiği İtalya'dan, tartışma yaratan görüntüler geldi. Katolik Kilisesi Lideri Papa Francesco'nun burnunu sildiği görüntüler, "Papa koronavirüse mi yakalandı?" sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan Papa rahatsızlığı sebebiyle Katolik din adamlarıyla gerçekleştireceği buluşmayı iptal etti.

ETKİNLİĞİ İPTAL ETTİ

83 yaşındaki din adamı rahatsızlığı sebebiyle, Katolik din adamlarıyla yapacağı etkinliği iptal etti. Vatikan'dan hastalığa dair bir bilgi verilmedi. Dün St. Peter Meydanı'nda halkı selamlayan ve insanlarla kucaklaşan Papa'nın burnunu sildiği görüntüler ise gündem yarattı. Papa'nın bu görüntüleri, "Acaba koronavirüse mi yakalandı?" sorusunun sorulmasına sebep oldu.

ÖKSÜRDÜ VE BURNUNU SİLDİ

Vatikan'ın duyurusunda Papa'nın hastalığı ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı ancak Papa'nın en son görüntülendiği kilise etkinliğinde sürekli olarak burnunu silmesi ve öksürmesi dikkat çekti. Papa bir gün önce katıldığı etkinlikte koronavirüs ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaşmış ve öpüşmüştü.

İTALYA'DA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs 2 bin 800'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Avrupa'da virüsün en yoğun hissedildiği ülke olan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Hayatı olumsuz etkileyen virüs spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına ve ertelenmesine sebep oldu.