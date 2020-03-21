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Hastalığı yenemedi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kepenekli Mahallesi Muhtarı Recep Çetiner, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.

21.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Hastalığı yenemedi
Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde Kepenekli Mahallesi Muhtarı Recep Çetiner, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri ile mücadele eden Muratlı'nın Kepenekli Mahallesi Muhtarı Recep Çetiner, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çetiner'in vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Muhtar Recep Çetiner'in cenaze namazı koronavirüs önlemleri nedeniyle saat 12.00'de Kepenekli Mahallesi Camii'nde kılındı. Çetiner'i muhtar arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Recep Çetiner'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kepenekli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - TEKİRDAĞ
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Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Muratlı, Güncel

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