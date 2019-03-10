Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!

Nefomani hastası olan 30 yaşındaki Laurie Jade Woodruff, yazdığı kitapla İngiltere'de gündem oldu. Woodruff kitabına, "Halka açık yerlerde okumayın" notunu ekledi.

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"BİRÇOK ERKEKLE BİRLİKTE OLDU"

Nemfomani olan kadın, 200 kadar erkekle birlikte oldu .Bağımlılığını fark ettiğinde profesyonel yardım aldı. 30 yaşındaki Laurie Jade Woodruff'un yazdığı kitap, İngiltere'de gündem oldu. İngiliz basınına konuşan Woodruff, sevgilisinin kendisini Liverpool'daki yetişkin kulüplerine götürdüğünü anlattı. Kulüpteki detayları aktaran Woodruff, altı erkekle birlikte olurken sevgilisi tarafından izlendiğini de söyledi. İlişki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan genç kadın, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla çeşitli uygulamaları kullanmaya başladı. Sosyal medyadan tanıştığı birçok erkekle de ilişkiye girdi. Aşık olduğu sevgilisiyle nemfomani yüzünden ayrıldı.

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"BAĞIMLILIĞIM BENİ KONTROL EDİYORDU"

Lan'la karşılaştığında ise, hayatında yeni bir sayfa açıldı. Lan'dan Henry adında bir bebek sahibi oldu ve sevgilisi profesyonel yardım için onu cesaretlendirdi. Laurie Jade Woodruff, şimdi yazdığı romanla başından geçenleri anlatıyor. Woodruff, bugünkü hayatını "Bağımlılığım beni kontrol ediyordu, şimdi ben onu kontrol ediyorum" sözleriyle özetliyor. Genç kadın, birçok medya organına röportajlar verdi. Woodruff, röportajlarında artık tamamen kariyerine odaklandığını da aktardı. Instagram hesabından kitabının duyurusunu "Halka açık yerlerde okumayın" cümlesiyle paylaştı.