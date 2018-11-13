Hastalığını Bir Tarafa Bıraktı, Çocuklarını Geçindirmek İçin Gözleme Satmaya Başladı

Diyarbakırlı Türkan Aktop, seyyar bir tezgah açarak gözleme satmaya başladı. Çocuklarının geçimi için uzun yıllardır farklı sektörlerde çalışmak zorunda kalan Aktop, çocukluk hayali olan gezici mutfak projesini hayata geçirmek için yardım bekliyor.
Yaklaşık 30 yıldır evli olan 4 çocuk annesi Türkan Aktop, uzun yıllardır ev geçimine yardımcı olmak için çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu süreçte çeşitli hastalıklar geçiren Aktop, yılmayarak iki çocuğunu üniversiteye gönderip mezun etmeyi başardı. Son birkaç yıldır, seyyar tezgahında gözleme yapıp satmaya başlayan Aktop, yaklaşık 5 ay önce böbreklerinden geçirdiği ameliyat nedeni ile çalışmaya bir süre ara verdi. İyileşir iyileşmez tekrar tezgahını açıp gözleme satmaya başlayan Aktop, çocukluktan beri kurduğu gezici mutfak hayalini gerçeğe dönüştürmek için yetkililerden yardım bekliyor.
"Kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum"
Yaşadığı zorlukları İhlas Haber Ajansı
(İHA) muhabirine anlatan Türkan Aktop, 4 çocuğundan ikisinin üniversiteden mezun olduğunu birinin rahatsızlığı nedeni ile okula gidemediğini en küçüğünün ise ortaokula kadar okuduğunu söyledi. Kendisinin uzun yıllardır çalışıp evlerinin geçimine katkı sunduğunu aktaran Aktop, "Ben uzun yıllardır çalışıyorum, çalışmayı da seviyorum, isteyerek çalışıyorum. Ama maddi durumumuz el vermediği için artık bir mecburiyet haline geldi, mecburiyetten de kaynaklı artık çalışmam. Ayaklarımın üzerinde durabilmek için çalışıyorum, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum. Bu birinci neden ikinci nedenim de kendim yaptığım yemeklerin lezzetine güveniyorum. Daha güzel bir şeyler yapmak için hep deniyorum" dedi.
Ameliyatlı haliyle çalışmaya devam ediyor
Hiç dükkan tutamadığını, işlerinin hep kötüye gittiğini kaydeden Aktop, şöyle devam etti:
"Hayat şartları zor, kiracıyım. Bazı arkadaşlar bana yardımcı oldu. Geçtiğimiz yıl tezgahımı biraz ileride kurmuştum. Son 5 aydır da yeni yerime geldim. Sağlık sorunlarım nedeni ile son bir aydır düzenli olarak açıyorum. Gençleri seviyorum, onlar geliyor benim yaptığım gözlemeleri yiyor, muhabbet edip dert yanıyorlar. Gözlememi alıp afiyetle yiyorlar ve beğendiklerini de söylüyorlar. Umarım beğeniyorlardır. Ben en azından ayaklarımın üzerinde durduğum için çok mutluyum. Burası çok sıkıntılı, yazın sıcaktan bunalıyorum, kışın soğuktan titriyorum. Ben bu küçük yerde çok büyük zorluklar çekiyorum. Böbreklerimden de rahatsızım, iki defa ameliyat geçirdim."
Yürüyen mutfak hayalini gerçekleştirmek istiyor
Küçüklüğünden beri bir hayalinin olduğunu kaydeden Aktop, şu ifadeleri kullandı:
"Bir hayalim de var, yapabilir miyim bilmiyorum ama hayalini kurmak istiyorum, yürüyen bir mutfak hayalim var ve bunu gerçeğe dönüştürmek istiyorum. Bir transit içerisinde küçük bir mutfağım, ocağım olsun çok çeşitli yemek yapmak değil amacım, kendi yöreme ait birkaç çeşit yemek yapmak istiyorum. Hayal kurmak ücretsizdir, istediğin kadar hayal kurabilirsin, Türkiye
'ye açılmak ve turistleri çekmek istiyorum. Kendi el lezzetimizi bir yerlere ulaştırabilmek, hedefim bunlardan bir tanesi. Ticaret dışı, kendi kazancım, evime mutfağıma yetecek kadar kazanmak istiyorum. Alan kişi, yiyen kişi, yapan kişi memnun olacak isteğim bu, böyle düşüncelerim var ve umarım olur. Kadınlara mesajım var, yılmasınlar pes etmesinler. Bugün bu noktada tezgahın başında durabiliyorsam azmimi eşime de borçluyum. Önce eşimi ikna ettim, çok zorlanmıştım ama başardım. Ailem içinde bile bu işi yapmak adına çok zorlandım, kabullendirdim. Ben buyum, evde duramam, maddi sıkıntılar çekerken evde de sıkıntı çekmesini istemem. Kadınlarımız çok beceriklidir, ellerinde türlü türlü cevherleri vardır, üretime katılacaklardır, ayakta durmaktan korkmasınlar." Dicle Üniversitesi
Antrenörlük bölümünde okuyan Hasan isimli öğrenci ise, 3 yıldır Diyarbakır'da olduğunu, kafeye geldiğinde kesinlikle Türkan ablanın gözlemesini yediğini söyledi. Hasan, "Tadı çok güzel, öğrenci arkadaşlarıma, esnafa tavsiye ediyorum. Damak tadımıza çok uygun, ellerine sağlık, ona destek olabilmek için herkesi Türkan ablanın gözlemesini yemeye davet ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR