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Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da, yakalandığı hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bekçi, son yolculuğuna uğurlandı.

09.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:44Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı
'da, yakalandığı hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bekçi, son yolculuğuna uğurlandı.

ilçesinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi 27 yaşındaki Mert , geçtiğimiz günlerde yakalandığı hastalık sonucu Ordu Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aksu için, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, protokol üyeleri ve Aksu'nun yakınlarının katıldığı törende aileye başsağlığı dilendi. - ORDU

Altınordu, Aksu, Ordu, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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