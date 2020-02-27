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Hastalık tedavisinde protein olmazsa olmaz!

İşte bu yüzden iyi kalite protein kaynağı olan kırmızı et yıl boyunca düzenli olarak hasta ve ailelerine iletiliyor.

27.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:21Hastalık tedavisinde protein olmazsa olmaz!

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmeleri çok önemli. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürüyor. En kaliteli protein kaynağı olan et ve et ürünleri hastaların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip. Özellikle lösemide et ve et ürünleri tüketerek sağlıklı beslenen hastalar bu zorlu tedavi sürecini daha kolay atlatıyorlar.

, Burdur ve Isparta'da ve Tüm Türkiye'de LÖSEV Ailelerine Et Ve Et Ürünleri Dağıtımları 2020 Yılı Boyunca Devam Edecek

Tüm Türkiye'de yıl boyunca devam eden et ve et ürünleri dağıtımları LÖSEV Antalya Ofis tarafından Antalya, Isparta, Burdur, Alanya da bulunan LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelere iletilmeye devam edecek. LÖSEV'e kayıtlı aileler; "bu hastalık sürecinde daha da yalnızlaştıkları bu zorlu ve pahalı tedavi esansında yanlarında sadece LÖSEV ve bağışçıların olduğunu, en zor zamanlarında Hızır gibi yetişen yardımlar için tüm bağışçılara dua ettiklerini dile getirdiler."


Antalya, LÖSEV, Güncel

Kaynak: Bültenler

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