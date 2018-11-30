Hastalıklara Doğal Kalkan!

İŞTE BOZA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER;

BOZANIN İÇERİĞİ NEDİR?

"Boza temel olarak, mısır, darı, buğday, su ve şeker ile hazırlanan fermente bir üründür. Günümüzde yaygın olarak sade hazırlanır. Biz sade bozayı 1979 yılından beri üretiyoruz. 2009 yılından bu yana da Karadutlu Boza'yı üretmekteyiz. Karadut meyvesi B1,B2,C,K vitaminleri, kalsiyum ve demirbakımından oldukça zengindir. Fermantasyonu tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Karadut meyveleri son aşamada ilave ediliyor. Çok eski dönemlerde de bozanın değişik lezzetlerle harmanlandığını biliyoruz. Karemiş olarak farklı tat ve aroma arayışları konusunda arge çalışmalarımız sürerken Karadut meyvesi ile çok güzel bir uyum yakaladık ve bu ürünümüzün patentini aldık. Karadut hem vitaminler bakımından çok zengin, hem meyvelerin muhteşem kokusu ve tadı bozaya farklı bir boyut kattı. Aynı zamanda bu farklı aromayla çocuklara Boza'yı sevdirdik."

BOZANIN FAYDALARI;

Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır, hastalığa karşı koruma kalkanı sağlar.

Fermente olduğu için sindirim sistemi için yararlı bakterileri üreterek probiyotik etki sağlar.Enerji ve besin değerleri oldukça yüksektir, 1 bardak boza yaklaşık 428 kcal enerji içerir.

Mide yanmasını önler, bağırsak fonksiyonlarını düzenler, hazmı kolaylaştırır.

B grubu vitaminler, A ve E vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor mineralleri bakımından zengindir.

ANNE VE ÇOCUKLARA YARARLARI

Yapılan araştırmalarla, zengin vitamin ve enerji içeriği olan bozanın kemik yapısını güçlendirdiği ve vücudu desteklediği bilinmektedir. Bozada yoğun olarak bulunan darı, hamilelerde anne sütünü arttırmaktadır. Emziren annelerde, bozada yüksek oranda bulunan kalsiyum ile süt miktarı artmakta, prolaktin salgısı desteklenmektedir. Büyüme çağındaki çocuklarda boza enerji değerleri, besleyici yönleri ve kemik gelişimini destekleyen mineralleriyle zengin bir besin kaynağıdır.

BOZA NE İLE TÜKETİLİR

Boza bardaktan içilir, kaşıkla sadece dibinde kalan tortusu yenir. Eski dönemlerde içine pekmez, karanfil, tarçın ve zencefil eklenirdi. Günümüzde ise genellikle tarçın ve sarı leblebiyle tüketiliyor.