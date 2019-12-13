Haberler » Güncel » Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün başlıyor - Haber

Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlanacağını açıkladı.

13.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:06Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağını açıkladı. Pakdemirli, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haber
16:38 Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1) - Haber
16:38 Şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haber
16:33 Maltepe'de lüks rezidansta öldürülen Didem Mengü son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:33 Selçuk'ta Arap Ülkeleri Kültür Geceleri düzenlendi - Haber
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13.12.2019 16:40:54