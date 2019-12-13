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Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteği ödemelerine bugün saat 18.00'den sonra başlanacağını bildirdi.

13.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:28

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı bir açıklama yaparak çiftçiler için müjdeli haberi verdi. Dört gözle beklenen hastalıktan ari destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Pakdemirli, ödemelerin bugün yapılacağını söyledi.

"TOPLAM 39,4 MİLYON LİRA ÖDENECEK"

Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye, 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon lira ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Güncel


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